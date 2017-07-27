Матч завершен
Бней-Иегуда
Тель-Авив
0:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 59
Кокорин 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 20:30 МСК
27.07.2017, 20:30 МСК
четверг
Составы
Бней-Иегуда
мин
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
3
Тургеман
Бен Тургеман
90
2
Абаши
Аяд Абаши
90
17
Азуз
Ицик Азуз
90
25
Ари
Паз-Бен Ари
90
23
Кандиль
Маор Кандиль
90
21
Вальскис
Нериус Вальскис
90
30
Финиш
Став Финиш
87
33
Чибота
Мавис Чибота
81
10
Гордана
Роэй Гордана
90
77
Буцагло
Альмог Буцагло
71
Запасные
37
Балилти
Эли Балилти
19
Хозез
Матан Хозез
31
Ашкенази
Юваль Ашкенази
27
Авиталь
Даниэль Авиталь
35
Габай
Довев Габай
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
59'
59'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
18
Жирков
Юрий Жирков
71
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
75
9
Кокорин
Александр Кокорин
90'
90'
90
7
Жулиано
Жулиано
58
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
82
Терентьев
Денис Терентьев
14
Кузяев
Далер Кузяев
5
Паредес
Леандро Паредес
2
Эрнани
Эрнани
22
Дзюба
Артем Дзюба
11
Дриусси
Себастьян Дриусси