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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бухаров 18
Мухутдинов 44
2:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
21 сент. 2011, 19:00 МСК
21.09.2011, 19:00 МСК
среда
Составы
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
74
0
Хусти
Саболч Хусти
70
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
18'
18'
63
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Кришито
Доменико Кришито
0
Чеминава
Игорь Чеминава
0
Быстров
Владимир Быстров
0
Широков
Роман Широков
0
Кержаков
Александр Кержаков
Динамо
мин
0
Барановский
Михаил Барановский
90
0
Вильям
Вильям
90
0
Фомичев
Александр Фомичев
69
0
Байрыев
Азат Байрыев
90
0
Темников
Иван Темников
90
0
Калашников
Вячеслав Калашников
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
46
0
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
44'
44'
46
0
Сорокин
Валерий Сорокин
90
0
Голубов
Дмитрий Голубов
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
0
Шелия
Гиорги Шелия
0
Денисов
Александр Денисов
0
Петраков
Юрий Петраков
0
Бекетов
Артем Бекетов
0
Корнилов
Лев Корнилов
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
0
Юнузович
Эдин Юнузович