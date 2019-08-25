Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 90
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 13
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
25 авг. 2019, 18:30 МСК
25.08.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
59
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
76
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90'
90'
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
90
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
67
Запасные
21
Радди
Джон Радди
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
32
Дендокер
Леандер Дендокер
37
Траоре
Адама Траоре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Бернли
мин
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
66
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
13'
13'
78
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
86
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра