Матч завершен
Бернли
Бернли
Томпсон 73
1:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Джарвис 26
Карлайл 47
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
13 марта 2010, 18:00 МСК
13.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Бикей
Андре Бикей
55
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
47'
47'
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
40
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
55
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Джордан
Стефан Джордан
0
Родригес
Джей Родригес
0
Томпсон
Стивен Томпсон
73'
0
Блэйк
Робби Блэйк
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
71
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
26'
26'
79
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Гедиура
Адлан Гедиура
60
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Кеох
Эндрю Кеох