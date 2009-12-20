Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Мильяш 15
Дойл 50
2:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
20 дек. 2009, 16:30 МСК
20.12.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
87
0
Мильяш
Ненад Мильяш
15'
15'
68
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
50'
50'
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
53
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
34
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
68
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк