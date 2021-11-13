Волгарь - Ротор: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Ротор: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
13 нояб. 2021, -:- МСК
13.11.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко

Прошлые матчи

29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
Волгарь
1
Ротор
0
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 18:00
Ротор
0 : 2
Волгарь
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 18:00
Ротор
0
Волгарь
2
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1
Волгарь
2
07.05.2013 07 мая 2013 вт 18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
07.05.2013 07 мая 2013 вт 18:00
Волгарь
1
Ротор
0
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
3
Волгарь
1
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Ротор
0
Волгарь
1
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Волгарь
0
Ротор
0

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