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Волгарь VS Ротор
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Волгарь - Ротор: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
-:-
Волгарь - Ротор: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 22 тур
ФНЛ,
22 тур
Россия
13 нояб. 2021, -:- МСК
13.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
Подробнее
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко
Прошлые матчи
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1
Ротор
0
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
18:00
Ротор
0 : 2
Волгарь
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
18:00
Ротор
0
Волгарь
2
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1
Волгарь
2
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
Волгарь
1
Ротор
0
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3
Волгарь
1
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0
Волгарь
1
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0
Ротор
0
Новости
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
#РПЛ
17 марта, 20:50
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
#
Новости матча
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ
28 мая, 12:12
«Ротор» вылетел из РПЛ
16 мая, 17:55
«Сочи» выиграл у «Ротора». Юсупов забил победный гол на последней минуте
07 мая, 22:00
«Ротор» прервал 7-матчевую сухую серию и победил в РПЛ впервые с конца февраля
01 мая, 15:54
«Ротор» проиграл «Зениту» – 0:6. Это его шестое поражение подряд без забитых мячей
24 апреля, 18:25
ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в таблице
12 апреля, 20:52
«Ротор» не забивает в РПЛ четыре матча подряд
03 апреля, 16:17
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11