Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Чочиев 89
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
17 июля 2011, 18:00 МСК
17.07.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Волгарь
мин
0
Перов
Андрей Перов
49
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
0
Тузовский
Роман Тузовский
90
0
Печник
Андрей Печник
90
0
Локтионов
Роман Локтионов
90
0
Пономарев
Владимир Пономарев
90
0
Марущак
Кирилл Марущак
90
0
Волков
Максим Волков
56
0
Кротов
Вячеслав Кротов
90
Запасные
0
Кабанов
Максим Кабанов
0
Коломийченко
Алексей Коломийченко
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Чочиев
Алан Чочиев
89'
0
Антипенко
Александр Антипенко
0
Мязин
Андрей Мязин
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
0
Секу
Секу
90
0
Тошич
Зоран Тошич
34
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
0
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Федотов
Семен Федотов
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Хонда
Кейсуке Хонда
0
Цауня
Александр Цауня
0
Васильев
Александр Васильев