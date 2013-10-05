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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Беллараби 30
Кумбела 86
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
46
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
58
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
70
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Кучке
Стефан Кучке
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
80
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
30'
30'
88
0
Адеми
Орхан Адеми
70
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Крац
Кевин Крац
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Кумбела
Доми Кумбела
86'
0
Круппке
Деннис Круппке