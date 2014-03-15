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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Беллараби 48
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Густаво 35
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
15 марта 2014, 17:30 МСК
15.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
77
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
48'
48'
81
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Доган
Дениз Доган
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми
0
Нильсен
Хавард Нильсен
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
35'
35'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
72
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
84
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Дост
Бас Дост
77
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Перишич
Иван Перишич
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Олич
Ивица Олич