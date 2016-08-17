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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Пато 36
1:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Монако
Монако
Фабиньо 3
Силва 72
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
17 авг. 2016, 21:45 МСК
17.08.2016, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
20
Бруно
Бруно
90
24
Борре
Сантос Борре
76
3
Анхель
Хосе Анхель
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
5
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
10
Пато
Пато
36'
36'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
30
Буэно
Рамон Буэно
16
Родри
Родри
76
Гонсалес
Марио Гонсалес
26
Ларреа
Пабло Ларреа
27
Канталапьерда
Айтор Канталапьерда
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
10
Силва
Бернарду Силва
72'
72'
81
2
Фабиньо
Фабиньо
3'
3'
90
18
Жермен
Валере Жермен
69
Запасные
40
Бадьяшиль
Лоик Бадьяшиль
34
Диалло
Абду Диалло
81
Моутинью
Жоао Моутинью
20
Траоре
Адама Траоре
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
69
Каррийо
Гидо Каррийо
28
Жан
Корентен Жан