Матч завершен
Монако
Монако
Фабиньо 90
1:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2016, 21:45 МСК
23.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
27
Лемар
Тома Лемар
68
10
Силва
Бернарду Силва
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90'
90'
90
18
Жермен
Валере Жермен
81
Запасные
40
Бадьяшиль
Лоик Бадьяшиль
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
34
Диалло
Абду Диалло
68
Моутинью
Жоао Моутинью
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
81
Каррийо
Гидо Каррийо
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
24
Борре
Сантос Борре
75
3
Анхель
Хосе Анхель
67
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
20
Бруно
Бруно
80
10
Пато
Пато
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
67
Коста
Хауме Коста
80
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
16
Родри
Родри
39
Гонсалес
Марио Гонсалес
29
Суарес
Леонардо Суарес