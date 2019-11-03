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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Фернандес 40
Унал 50
Рамирес 90
3:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
3 нояб. 2019, 14:00 МСК
3.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
1
Масип
Жорди Масип
90
3
Барба
Федерико Барба
90
9
Унал
Энес Унал
50'
50'
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
40'
40'
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
2
Порро
Педро Порро
14
Алькарас
Рубен Алькарас
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90'
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
13
Фабри
Фабри
90
6
Педраса
Марк Педраса
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
1
Рейна
Маноло Рейна
5
Кампос
Хиско Кампос
15
Гамес
Фран Гамес
9
Абдон
Абдон
12
Баба
Иддрису Баба
23
Фебас
Алейш Фебас