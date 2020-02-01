Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Унал 56
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
1 февр. 2020, 20:30 МСК
1.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
95
21
Райо
Антонио Райо
49
2
Састре
Жоан Састре
70
3
Лумор
Лумор
95
24
Вальент
Мартин Вальент
95
8
Севилья
Сальвадор Севилья
95
12
Баба
Иддрису Баба
95
14
Родригес
Дани Родригес
59
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
95
22
Будимир
Анте Будимир
95
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
95
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
23
Фебас
Алейш Фебас
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
7
Посо
Алехандро Посо
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
95
4
Кико
Кико
95
6
Гарсия
Рауль Гарсия
95
17
Мойяно
Хави Мойяно
95
27
Салису
Мохаммед Салису
95
21
Мичел
Мичел
95
14
Алькарас
Рубен Алькарас
95
19
Вилья
Тони Вилья
72
10
Плано
Оскар Плано
87
9
Унал
Энес Унал
56'
56'
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
95
Запасные
26
Перес
Самуэль Перес
31
Санчес
Хави Санчес
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
16
Феде
Феде
20
Рамирес
Сандро Рамирес
23
Рубио
Вальдо Рубио