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Кубок Испании
Вальядолид VS Мальорка
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Вальядолид - Мальорка: 05 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Плано 49
Верде 88
2:1
Первый матч 2:1
Вальядолид - Мальорка: 05 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
5 дек. 2018, 23:30 МСК
5.12.2018, 23:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Вальядолид
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
24
Кеко
Кеко
90
6
Луисми
Луисми
90
8
Фернандес
Борха Фернандес
90
23
Ануар
Ануар
90
10
Плано
Оскар Плано
49'
49'
90
20
Чоп
Дуйе Чоп
90
7
Иви
Иви
90
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
28
Салису
Мохаммед Салису
-
16
Котан
Антонио Котан
-
11
Верде
Даниэле Верде
88'
-
9
Унал
Энес Унал
-
Мальорка
мин
9
Абдон
Абдон
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
18
Форлин
Алехандро Форлин
90
6
Педраса
Марк Педраса
90
Запасные
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
16
Кастро
Карлос Кастро
-
События
Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:0
Даниэле Верде
88'
ГОЛ! 1:0
Оскар Плано
49'
Прошлые матчи
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0
Вальядолид
1
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:30
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:30
Вальядолид
2
Мальорка
1
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Мальорка
1 : 2
Вальядолид
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Мальорка
1
Вальядолид
2
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Мальорка
4
Вальядолид
2
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Вальядолид
3 : 1
Мальорка
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Вальядолид
3
Мальорка
1
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1
Мальорка
2
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Мальорка
1 : 0
Вальядолид
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Мальорка
1
Вальядолид
0
29.10.2009
29 окт. 2009
чт
23:00
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
29.10.2009
29 окт. 2009
чт
23:00
Вальядолид
2
Мальорка
1
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Мальорка
3 : 0
Вальядолид
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Мальорка
3
Вальядолид
0
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Мальорка
2
Вальядолид
0
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Мальорка
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
19:00
Вальядолид
1
Мальорка
1
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
21:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
21:00
Мальорка
4
Вальядолид
2
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