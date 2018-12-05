Вальядолид - Мальорка: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Плано 49
Верде 88
2:1
Первый матч 2:1

Вальядолид - Мальорка: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
5 дек. 2018, 23:30 МСК
5.12.2018, 23:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Вальядолид
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
24
Кеко
Кеко
90
6
Луисми
Луисми
90
8
Фернандес
Борха Фернандес
90
23
Ануар
Ануар
90
10
Плано
Оскар Плано
49'
49'
90
20
Чоп
Дуйе Чоп
90
7
Иви
Иви
90
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
28
Салису
Мохаммед Салису
-
16
Котан
Антонио Котан
-
11
Верде
Даниэле Верде
88'
-
9
Унал
Энес Унал
-
Мальорка
мин
9
Абдон
Абдон
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
18
Форлин
Алехандро Форлин
90
6
Педраса
Марк Педраса
90
Запасные
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
16
Кастро
Карлос Кастро
-

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:0
Даниэле Верде
88'
ГОЛ! 1:0
Оскар Плано
49'

Прошлые матчи

01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0
Вальядолид
1
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Вальядолид
2
Мальорка
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Мальорка
1 : 2
Вальядолид
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Мальорка
1
Вальядолид
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Мальорка
4
Вальядолид
2
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Вальядолид
3 : 1
Мальорка
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Вальядолид
3
Мальорка
1
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1
Мальорка
2
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Мальорка
1 : 0
Вальядолид
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Мальорка
1
Вальядолид
0
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Вальядолид
2
Мальорка
1
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Мальорка
3 : 0
Вальядолид
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Мальорка
3
Вальядолид
0
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2
Вальядолид
0
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Мальорка
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 19:00
Вальядолид
1
Мальорка
1
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Мальорка
4
Вальядолид
2

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