Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альфаро 17
Марти 43
Дос Сантос 58
Хави Маркес 68
4:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Буэно 30
Омар 72
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
43'
43'
89
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
68'
68'
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
17'
17'
84
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
58'
58'
75
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Пина
Томас Пина
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
76
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
67
0
Омар
Омар
72'
72'
90
0
Буэно
Альберто Буэно
30'
30'
72
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Песка
Хорхе Песка
0
Рама
Вальдет Рама
0
Лоло
Лоло