Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Канада
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альфаро 17
Марти 43
Дос Сантос 58
Хави Маркес 68
4:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Буэно 30
Омар 72
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
43'
43'
89
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
68'
68'
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
17'
17'
84
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
58'
58'
75
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Пина
Томас Пина
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
76
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
67
0
Омар
Омар
72'
72'
90
0
Буэно
Альберто Буэно
30'
30'
72
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Песка
Хорхе Песка
0
Рама
Вальдет Рама
0
Лоло
Лоло