Вальядолид - Мальорка: 29 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
2:1
Первый матч 0:1

Вальядолид - Мальорка: 29 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
29 окт. 2009, 23:00 МСК
29.10.2009, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
6
Гарсия
Рауль Гарсия
1
Масип
Жорди Масип
24
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Унал
Энес Унал
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
17
Мойяно
Хави Мойяно
14
Алькарас
Рубен Алькарас
28
Салису
Мохаммед Салису
2
Фернандес
Хоакин Фернандес
16
Феде
Феде
Запасные
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
21
Мичел
Мичел
-
18
Эрвияс
Пабло Эрвияс
-
24
Порро
Педро Порро
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
10
Плано
Оскар Плано
-
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
20
Седлар
Александар Седлар
17
Будимир
Анте Будимир
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
1
Рейна
Маноло Рейна
3
Лумор
Лумор
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
24
Вальент
Мартин Вальент
7
Посо
Алехандро Посо
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
1
Фабри
Фабри
-
2
Састре
Жоан Састре
-
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
23
Фебас
Алейш Фебас
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0
Вальядолид
1
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Вальядолид
2
Мальорка
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Мальорка
1 : 2
Вальядолид
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Мальорка
1
Вальядолид
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Мальорка
4
Вальядолид
2
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Вальядолид
3 : 1
Мальорка
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Вальядолид
3
Мальорка
1
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1
Мальорка
2
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Мальорка
1 : 0
Вальядолид
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Мальорка
1
Вальядолид
0
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Вальядолид
2 : 1
Мальорка
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Вальядолид
2
Мальорка
1
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Мальорка
3 : 0
Вальядолид
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Мальорка
3
Вальядолид
0
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2
Вальядолид
0
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3
Мальорка
0
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Мальорка
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 19:00
Вальядолид
1
Мальорка
1
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Мальорка
4
Вальядолид
2

Новости

Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
1
#Карлос Роа
23 апреля 2020, 00:02
1
Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона
23 марта 2020, 11:50
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
# Новости матча
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55
«Реал» проиграл только три матча в сезоне. Одно поражение – от «Мальорки», которая вылетела в Сегунду
17 июля 2020, 00:36
15-летний Лука Ромеро – самый юный игрок в истории Ла Лиги. Прошлый рекорд держался с 1939 года
25 июня 2020, 01:03
Сенсация дня – разгромное поражение «Валенсии» от «Мальорки»
19 января 2020, 16:49