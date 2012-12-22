Вальядолид - Барселона: 22 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:3

Вальядолид - Барселона: 22 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
22 дек. 2012, 20:00 МСК
22.12.2012, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
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Предварительный состав

Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вальядолид
0
Барселона
3
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
Вальядолид
0 : 1
Барселона
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
Вальядолид
0
Барселона
1
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:15
Барселона
5 : 1
Вальядолид
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:15
Барселона
5
Вальядолид
1
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:45
Барселона
1 : 0
Вальядолид
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:45
Барселона
1
Вальядолид
0
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 23:15
Вальядолид
0 : 1
Барселона
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 23:15
Вальядолид
0
Барселона
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Вальядолид
1 : 0
Барселона
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Вальядолид
1
Барселона
0
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 22:59
Барселона
4 : 1
Вальядолид
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 22:59
Барселона
4
Вальядолид
1
19.05.2013 19 мая 2013 вс 22:00
Барселона
2 : 1
Вальядолид
19.05.2013 19 мая 2013 вс 22:00
Барселона
2
Вальядолид
1
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1 : 3
Барселона
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1
Барселона
3
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Барселона
4 : 0
Вальядолид
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Барселона
4
Вальядолид
0
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:00
Вальядолид
0
Барселона
3
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Вальядолид
0 : 1
Барселона
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Вальядолид
0
Барселона
1
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 23:55
Барселона
6 : 0
Вальядолид
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 23:55
Барселона
6
Вальядолид
0
23.03.2008 23 марта 2008 вс 19:00
Барселона
4 : 1
Вальядолид
23.03.2008 23 марта 2008 вс 19:00
Барселона
4
Вальядолид
1
01.11.2007 01 нояб. 2007 чт 23:55
Вальядолид
1 : 1
Барселона
01.11.2007 01 нояб. 2007 чт 23:55
Вальядолид
1
Барселона
1

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🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
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