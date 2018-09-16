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Вальядолид VS Алавес
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Вальядолид - Алавес: 16 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Вальядолид - Алавес: 16 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
16 сент. 2018, 19:30 МСК
16.09.2018, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
Алавес
1
Вальядолид
0
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:00
Вальядолид
0 : 2
Алавес
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:00
Вальядолид
0
Алавес
2
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 0
Алавес
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
1
Алавес
0
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3
Вальядолид
0
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
22:00
Алавес
2 : 2
Вальядолид
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
22:00
Алавес
2
Вальядолид
2
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:30
Вальядолид
0 : 1
Алавес
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:30
Вальядолид
0
Алавес
1
Новости
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
28 мая 2019, 16:58
#
Новости матча
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55