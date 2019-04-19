Алавес - Вальядолид: 19 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
2:2

Алавес - Вальядолид: 19 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
19 апр. 2019, 22:00 МСК
19.04.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1
Вальядолид
0
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:00
Вальядолид
0 : 2
Алавес
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:00
Вальядолид
0
Алавес
2
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 0
Алавес
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Вальядолид
1
Алавес
0
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
3
Вальядолид
0
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 22:00
Алавес
2 : 2
Вальядолид
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 22:00
Алавес
2
Вальядолид
2
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:30
Вальядолид
0 : 1
Алавес
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:30
Вальядолид
0
Алавес
1

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