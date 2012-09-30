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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Буэно 10
Манушу 13
Гонсалес 21
Рукавина 37
Гонсалес 56
Манушу 86
6:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Домингес 5
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
30 сент. 2012, 17:00 МСК
30.09.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
78
0
Рукавина
Антонио Рукавина
37'
37'
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
21'
56'
21', 56'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
82
0
Омар
Омар
62
0
Манушу
Манушу
13'
86'
13', 86'
90
0
Буэно
Альберто Буэно
10'
10'
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
67
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
5'
5'
75
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
61
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Пити
Пити
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
0
Баптистао
Лео Баптистао