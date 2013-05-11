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Серия А
Ювентус VS Кальяри
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Ювентус - Кальяри: 11 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ювентус
Турин
1:1
Ювентус - Кальяри: 11 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
11 мая 2013, 19:00 МСК
11.05.2013, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1
Ювентус
3
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2
Кальяри
0
29.07.2020
29 июля 2020
ср
22:45
Кальяри
2 : 0
Ювентус
29.07.2020
29 июля 2020
ср
22:45
Кальяри
2
Ювентус
0
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4
Кальяри
0
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:00
Кальяри
0 : 2
Ювентус
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:00
Кальяри
0
Ювентус
2
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:30
Ювентус
3 : 1
Кальяри
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:30
Ювентус
3
Кальяри
1
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Кальяри
0 : 1
Ювентус
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Кальяри
0
Ювентус
1
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Кальяри
0
Ювентус
2
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Ювентус
4 : 0
Кальяри
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Ювентус
4
Кальяри
0
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
21:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
21:00
Кальяри
1
Ювентус
3
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Ювентус
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1
Ювентус
4
11.05.2013
11 мая 2013
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
11.05.2013
11 мая 2013
сб
19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:45
Кальяри
1
Ювентус
3
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:59
Ювентус
1 : 0
Кальяри
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:59
Ювентус
1
Кальяри
0
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
Кальяри
0
Ювентус
2
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Ювентус
1
Кальяри
1
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
22:45
Кальяри
1
Ювентус
3
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Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
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Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
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