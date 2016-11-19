Матч завершен
Ювентус
Турин
Хедира 36
Манджукич 63
Эрнанес 69
3:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
19 нояб. 2016, 22:45 МСК
19.11.2016, 22:45 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
36'
36'
71
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
11
Эрнанес
Эрнанес
69'
69'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
25
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
63'
63'
84
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
5
Пьянич
Миралем Пьянич
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
34
Кен
Мойзе Кен
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
45
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
76
16
Бругман
Гастон Бругман
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
27
Петтинари
Стефано Петтинари
65
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
20
Аквилани
Альберто Аквилани
10
Бенали
Ахмад Бенали
5
Бруно
Алессандро Бруно
9
Манай
Рей Манай
30
Мурич
Роберт Мурич