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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Пескара
Пескара
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 23
Игуаин 43
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
15 апр. 2017, 16:00 МСК
15.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
13
Мунтари
Салли Мунтари
58
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
35
Кода
Андреа Кода
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
16
Бругман
Гастон Бругман
78
5
Бруно
Алессандро Бруно
68
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
7
Верре
Валерио Верре
10
Бенали
Ахмад Бенали
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
45
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
21
Дибала
Пауло Дибала
54
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
43'
23', 43'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
88
Запасные
50
Дель Фаверо
Маттиа Дель Фаверо
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
23
Алвес
Дани Алвес
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
14
Матиелло
Федерико Матиелло
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора