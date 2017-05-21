Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 13
Дибала 39
Сандро 83
3:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
21 мая 2017, 16:00 МСК
21.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
12
Сандро
Алекс Сандро
83'
83'
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
74
21
Дибала
Пауло Дибала
39'
39'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
84
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
13'
13'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
70
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
14
Матиелло
Федерико Матиелло
6
Хедира
Сами Хедира
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
34
Кен
Мойзе Кен
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
34
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
9
Налини
Андреа Налини
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
24
Тонев
Александар Тонев
57
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
78
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими