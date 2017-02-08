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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 60
Игуаин 74
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
8 февр. 2017, 20:00 МСК
8.02.2017, 20:00 МСК
среда
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
18
Барберис
Андреа Барберис
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
70
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Тонев
Александар Тонев
78
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
84
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
87
Мартелла
Бруно Мартелла
20
Котник
Андрей Котник
7
Акости
Боаду Максвелл Акости
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Ювентус
мин
6
Хедира
Сами Хедира
70
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Алвес
Дани Алвес
78
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
28
Ринкон
Томас Ринкон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
74'
74'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
60'
60'
90
20
Пьяца
Марко Пьяца
89
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
12
Сандро
Алекс Сандро
14
Матиелло
Федерико Матиелло
5
Пьянич
Миралем Пьянич
27
Стураро
Стефано Стураро
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо