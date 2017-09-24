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мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
79
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
55'
90
32
Глушков
Никита Глушков
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
9'
72
14
Бавин
Юрий Бавин
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
5'
67
Запасные
Главный тренер
Александр Тарханов
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
11
Палиенко
Максим Палиенко
69
91
Казаев
Ян Казаев
61
88
Полетанович
Марко Полетанович
85
3
Дудиев
Аслан Дудиев
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 3:1
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
90'
90'
Вторая желтая
90'
Желтая карточка
85'
ГОЛ! 3:1
85'
82'
Желтая карточка
Замена
79'
76'
Желтая карточка
Замена
72'
69'
Замена
Замена
67'
61'
Замена
57'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
55'
Конец первого тайма (2:0)
30'
Желтая карточка
23'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
9'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
5'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
19 сентября 2020, 19:20
14 августа, 19:23
09 августа, 20:52