Урал - Тосно: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Чантурия 5
Евсеев 9
Бикфалви 55
3:1

Урал - Тосно: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
Труйич 85
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
24 сент. 2017, 14:00 МСК
24.09.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
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Матч окончен 3:1
Желтая карточка
Эдгар Манучарян
90'
Желтая карточка
Петрус Бумаль
90'
90'
Вторая желтая
Резиуан Мирзов
90'
Желтая карточка
Георгий Мелкадзе
85'
ГОЛ! 3:1
Никола Труйич
85'
Замена
Александр Трошечкин
Марко Полетанович
82'
Желтая карточка
Марко Полетанович
Замена
Михаил Меркулов
Александр Данцев
79'
76'
Желтая карточка
Раде Дугалич
Замена
Владимир Ильин
Алексей Евсеев
72'
69'
Замена
Никола Труйич
Максим Палиенко
Замена
Эдгар Манучарян
Георгий Чантурия
67'
61'
Замена
Георгий Мелкадзе
Ян Казаев
57'
Желтая карточка
Антон Заболотный
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
Эрик Бикфалви
55'
Конец первого тайма (2:0)
30'
Желтая карточка
Резиуан Мирзов
23'
Желтая карточка
Максим Палиенко
ГОЛ! 2:0
Алексей Евсеев
9'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Георгий Чантурия
5'
Начало матча

Прошлые матчи

08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2
Урал
2

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