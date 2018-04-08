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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
62
4
Жигулев
Илья Жигулев
82
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
33
Погребняк
Павел Погребняк
6'
59'
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
28
Чернов
Никита Чернов
81
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
87'
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
62
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
40'
90
Запасные
Главный тренер
Александр Тарханов
События
Матч окончен 2:2
87'
ГОЛ! 2:2
Замена
82'
81'
Замена
Желтая карточка
73'
72'
Желтая карточка
68'
Желтая карточка
62'
Замена
Замена
62'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
59'
Конец первого тайма (1:1)
40'
ГОЛ! 1:1
36'
Желтая карточка
Желтая карточка
36'
ГОЛ! 1:0
6'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
19 сентября 2020, 19:20
14 августа, 19:23
09 августа, 20:52