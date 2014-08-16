Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
Пугин 73
Оттесен 90
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
16 авг. 2014, 16:00 МСК
16.08.2014, 16:00 МСК
суббота
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
6
Оттесен
Солви Оттесен
90'
90'
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
15
Оганесян
Арсен Оганесян
90
41
Сапета
Александр Сапета
54
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
78
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
68
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
33
Кот
Игорь Кот
4
Бергер
Маркус Бергер
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Щаницин
Александр Щаницин
8
Чудин
Иван Чудин
34
Ламбарский
Игорь Ламбарский
25
Ставпец
Александр Ставпец
18
Нуров
Георгий Нуров
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
17
Багаев
Михаил Багаев
62
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
7
Фомин
Семен Фомин
89
77
Салугин
Александр Салугин
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
79
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
18
Князев
Иван Князев
40
Кулешов
Юрий Кулешов
18
Пугин
Алексей Пугин
73'
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
10
Давыдов
Сергей Давыдов