Матч завершен
Торпедо
Москва
Угу Виейра 29
Стеванович 57
Угу Виейра 63
3:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Фонтанелло 2
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
23 мая 2015, 15:30 МСК
23.05.2015, 15:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
67
Тигиев
Георгий Тигиев
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
19
Зенев
Сергей Зенев
58
20
Стеклов
Вадим Стеклов
93
16
Стеванович
Далибор Стеванович
57'
57'
78
14
Путило
Антон Путило
93
18
Пугин
Алексей Пугин
93
27
Угу Виейра
Угу Виейра
29'
63'
29', 63'
66
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
15
Тараканов
Егор Тараканов
5
Князев
Иван Князев
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
93
50
Марков
Николай Марков
93
12
Новиков
Александр Новиков
93
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
2'
2'
93
2
Хозин
Владимир Хозин
93
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
59
41
Сапета
Александр Сапета
93
92
Емельянов
Роман Емельянов
93
21
Асеведо
Герсон Асеведо
28
25
Ставпец
Александр Ставпец
93
90
Смолов
Федор Смолов
69
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
63
Белозеров
Александр Белозеров
17
Фомин
Денис Фомин
57
Фидлер
Артем Фидлер
8
Чудин
Иван Чудин
85
Серченков
Сергей Серченков
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
3
Лунгу
Чисамба Лунгу