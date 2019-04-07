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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Димитров 72
Погребняк 85
Панюков 87
3:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Ятченко 21
Зотов 63
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
7 апр. 2019, 14:00 МСК
7.04.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
8
Страндберг
Стефан Страндберг
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
83
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
17
Димитров
Николай Димитров
72'
72'
81
20
Панюков
Андрей Панюков
87'
87'
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
4
Брызгалов
Сергей Брызгалов
21
Араторе
Марко Араторе
94
Катрич
Анатолий Катрич
14
Бавин
Юрий Бавин
70
Жигулев
Илья Жигулев
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
88
Погребняк
Павел Погребняк
85'
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
21'
21'
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
46
94
Данченко
Олег Данченко
84
7
Зотов
Александр Зотов
63'
63'
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
58
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
55
Юрченко
Давид Юрченко
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Савичев
Константин Савичев
77
Костюков
Михаил Костюков