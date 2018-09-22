Матч завершен
Енисей
Красноярск
Занев 59
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Семакин 25
Ильин 58
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
22 сент. 2018, 11:30 МСК
22.09.2018, 11:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
33
Занев
Петар Занев
59'
59'
73
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
10
Комков
Михаил Комков
90
14
Семакин
Максим Семакин
25'
25'
90
5
Комолов
Павел Комолов
46
77
Костюков
Михаил Костюков
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
56
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
11
Саркисов
Артур Саркисов
91
Обрадович
Марко Обрадович
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
4
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
21
Араторе
Марко Араторе
65
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
76
17
Димитров
Николай Димитров
90
11
Ильин
Владимир Ильин
58'
58'
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
18
Ходжаниязов
Джамалдин Ходжаниязов
15
Кулаков
Денис Кулаков
14
Бавин
Юрий Бавин
70
Жигулев
Илья Жигулев
44
Егорычев
Андрей Егорычев
26
Бевеев
Мингиян Бевеев
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
20
Панюков
Андрей Панюков
79
Юсупов
Артём Юсупов