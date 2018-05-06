Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
46
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
83
18
Ильин
Владимир Ильин
58
Запасные
Главный тренер
Александр Тарханов
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
44'
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
73
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
16
Баланович
Сергей Баланович
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
64
80
Оланаре
Аарон Оланаре
83
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
События
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
85'
Желтая карточка
83'
Замена
Замена
83'
81'
Желтая карточка
ПРОМАХ!
78'
73'
Замена
64'
Замена
62'
Желтая карточка
Замена
58'
57'
Желтая карточка
Желтая карточка
54'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
44'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
14'
Желтая карточка
7'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
19 сентября 2020, 19:20
14 августа, 19:23
09 августа, 20:52