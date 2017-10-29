Амкар-Пермь - Урал: 29 октября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
Сиваков 22
1:1

Амкар-Пермь - Урал: 29 октября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Евсеев 48
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
29 окт. 2017, 11:30 МСК
29.10.2017, 11:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Матч окончен 1:1
86'
Замена
Роман Емельянов
Алексей Евсеев
Замена
Станислав Прокофьев
Дарко Бодул
84'
Желтая карточка
Фегор Огуде
77'
Замена
Иван Мельников
Алихан Шаваев
72'
65'
Замена
Артем Фидлер
Юрий Бавин
60'
Замена
Никита Глушков
Владимир Ильин
Замена
Фегор Огуде
Саид Эзатолахи
57'
48'
ГОЛ! 1:1
Алексей Евсеев
Конец первого тайма (1:0)
23'
Желтая карточка
Владимир Ильин
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Михаил Сиваков
22'
Начало матча

Прошлые матчи

06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар-Пермь
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Урал
0
Амкар-Пермь
2

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«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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