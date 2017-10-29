Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
22'
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
90
10
Шаваев
Алихан Шаваев
72
27
Костюков
Михаил Костюков
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
57
9
Бодул
Дарко Бодул
84
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
14
Бавин
Юрий Бавин
65
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
48'
86
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
60
Запасные
Главный тренер
Александр Тарханов
События
Матч окончен 1:1
86'
Замена
Замена
84'
Желтая карточка
77'
Замена
72'
65'
Замена
60'
Замена
Замена
57'
48'
ГОЛ! 1:1
Конец первого тайма (1:0)
23'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
22'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
19 сентября 2020, 19:20
14 августа, 19:23
09 августа, 20:52