Матч завершен
Унион
Берлин
0:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бебу 56
Баумгартнер 90
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
17 дек. 2019, 22:30 МСК
17.12.2019, 22:30 МСК
вторник
Составы
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
9
Полтер
Себастьян Полтер
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
23
Адамян
Саркис Адамян
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
56'
56'
90
38
Пош
Стефан Пош
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
8
Гайгер
Деннис Гайгер
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90'
37
Локадия
Юрген Локадия