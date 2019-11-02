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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Матч завершен
Унион
Берлин
Полтер 90
1:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
2 нояб. 2019, 20:30 МСК
2.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
90'
27
Бекер
Шеральдо Бекер
8
Меес
Йосуа Меес
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
4
Рекик
Карим Рекик
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
7
Левен
Эдуард Левен
8
Калу
Саломон Калу
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке