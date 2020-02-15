Матч завершен
Унион
Берлин
Гентнер 7
Бюлтер 87
2:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хаверц 22
Диаби 83
Беллараби 90
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 17:30 МСК
15.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
7'
7'
90
18
Малли
Юнус Малли
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
87'
87'
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
23
Кроос
Феликс Кроос
21
Прёмель
Гриша Прёмель
26
Каде
Юлиус Каде
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
Байер
мин
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
22'
22'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
36
Ломб
Никлас Ломб
6
Драгович
Александар Драгович
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
38
Беллараби
Карим Беллараби
90'
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
83'