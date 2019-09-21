Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 20
Аларио 25
2:0
Матч завершен
Унион
Берлин
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
21 сент. 2019, 16:30 МСК
21.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
20'
20'
90
13
Аларио
Лукас Аларио
25'
25'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
4
Та
Джонатан Та
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
38
Беллараби
Карим Беллараби
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
7
Гогиа
Акаки Гогиа
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
8
Меес
Йосуа Меес