Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 20
Аларио 25
2:0
Матч завершен
Унион
Берлин
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
21 сент. 2019, 16:30 МСК
21.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
20'
20'
90
13
Аларио
Лукас Аларио
25'
25'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
4
Та
Джонатан Та
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
38
Беллараби
Карим Беллараби
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
7
Гогиа
Акаки Гогиа
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
8
Меес
Йосуа Меес