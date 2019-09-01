Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ласанья 17
1:3
Матч завершен
Парма
Парма
Жервиньо 43
Гальоло 59
Инглесе 75
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
3
Самир
Самир
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
12
Сема
Кен Сема
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
17'
17'
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
20
Малль
Али Малль
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
16
Лорини
Венсан Лорини
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
59'
59'
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
8
Грасси
Альберто Грасси
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
27
Жервиньо
Жервиньо
43'
43'
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
75'
75'
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
32
Ригони
Лука Ригони
33
Куцка
Юрай Куцка
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
26
Силигарди
Лука Силигарди
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Карамо
Янн Карамо