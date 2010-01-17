Матч завершен
Парма
Парма
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
17 янв. 2010, 17:00 МСК
17.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
58
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
77
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Писану
Андреа Писану
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
53
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
67
0
Саммарко
Паоло Саммарко
80
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо