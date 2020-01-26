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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Гальоло 19
Кулушевски 34
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
26 янв. 2020, 17:00 МСК
26.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
19'
19'
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
34'
34'
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
15
Бругман
Гастон Бругман
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
26
Силигарди
Лука Силигарди
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
8
Яяло
Мато Яяло
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски