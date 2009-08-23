Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 45
Ди Натале 89
2:2
Матч завершен
Парма
Парма
Палоски 42
Лукарелли 49
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
23 авг. 2009, 21:45 МСК
23.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Фелипе
Фелипе
72
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
62
0
Корради
Бернардо Корради
53
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
89'
45'
89'
45'
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Кода
Андреа Кода
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Морозини
Пьермарио Морозини
0
Матьют
Эвоме Келвин Матьют
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
49'
49'
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
72
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
87
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
71
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Палоски
Альберто Палоски
42'
42'
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Манцони
Алессио Манцони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Кордова
Николас Кордова
0
Божинов
Валерий Божинов