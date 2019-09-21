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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Ромуло 57
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
21 сент. 2019, 16:00 МСК
21.09.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
3
Самир
Самир
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Уолес
Уолес
90
12
Сема
Кен Сема
90
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
72
Барак
Антонин Барак
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
28
Ромуло
Ромуло
57'
57'
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
16
Курсио
Фелипе Курсио
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
32
Тремолада
Лука Тремолада
21
Матри
Алессандро Матри