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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Бизоли 81
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 17:00 МСК
9.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
81'
81'
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
3
Матею
Алеш Матею
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
6
Ндой
Эмануэле Ндой
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90'
90'
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
50
Бекао
Родриго Бекао
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
11
Уолес
Уолес
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски