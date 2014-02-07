Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
7 февр. 2014, 22:30 МСК
7.02.2014, 22:30 МСК
пятница
Составы