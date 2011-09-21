Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
21 сент. 2011, 22:00 МСК
21.09.2011, 22:00 МСК
среда
Составы