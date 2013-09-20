Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
20 сент. 2013, 21:30 МСК
20.09.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы