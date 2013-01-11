Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
11 янв. 2013, 21:00 МСК
11.01.2013, 21:00 МСК
пятница
Составы