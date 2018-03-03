Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 27
Сон 54
2:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
3 марта 2018, 18:00 МСК
3.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
27'
54'
27', 54'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
2
Триппьер
Киран Триппьер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
15
Лев
Крис Лев
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
22
Инс
Томас Инс
8
Биллинг
Филип Биллинг
20
Депуатр
Лоран Депуатр