Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 45
Павлюченко 55
Павлюченко 85
3:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Самба 80
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
13 марта 2010, 15:45 МСК
13.03.2010, 15:45 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Модрич
Лука Модрич
89
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
55'
85'
55', 85'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
45'
45'
82
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
26
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Живе
Гаэль Живе
74
0
Самба
Кристофер Самба
80'
80'
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
62
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто