Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Косово
Канада
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 45
Павлюченко 55
Павлюченко 85
3:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Самба 80
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
13 марта 2010, 15:45 МСК
13.03.2010, 15:45 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Модрич
Лука Модрич
89
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
55'
85'
55', 85'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
45'
45'
82
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
26
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Живе
Гаэль Живе
74
0
Самба
Кристофер Самба
80'
80'
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
62
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто