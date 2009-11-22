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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 9
Дефо 51
Дефо 54
Дефо 60
Леннон 64
Дефо 70
Дефо 87
Бентли 88
Кранчар 90
9:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Шарнер 58
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
22 нояб. 2009, 18:00 МСК
22.11.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
81
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90'
90'
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
83
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
64'
64'
79
0
Крауч
Питер Крауч
9'
9'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
51'
54'
60'
70'
87'
51', 54', 60', 70', 87'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бентли
Дэвид Бентли
88'
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Эдман
Эрик Эдман
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
85
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Томас
Хэндри Томас
67
0
Шарнер
Пауль Шарнер
58'
58'
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
0
Капо
Оливье Капо
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес